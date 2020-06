Atletica, Europei U18 a Rieti nel 2021 Ufficializzata la data, i campionati giovanili si terranno dal 26 al 29 agosto del prossimo anno

C’è la data di Rieti 2021. L’ha ufficializzata l’European Athletics al termine dell’executive board: gli Europei under 18 si terranno dal 26 al 29 agosto 2021. La rassegna continentale inizialmente prevista per il mese di luglio di quest’anno, e come noto rinviata a causa dell’emergenza Covid-19, si terrà quindi alla fine di agosto della prossima stagione, nel periodo post-Olimpiadi di Tokyo. Per quattro giorni, il meglio del panorama giovanile europeo (atleti nati nel 2004 e 2005) si ritroverà allo stadio Raul Guidobaldi, già sede degli Europei U20 nel 2013, per contendersi i titoli in palio.

“Aspettavamo solo la nuova data dopo la decisione di spostare gli Europei dal 2020 al 2021 – le parole di Giuliano Casciani, presidente del Comitato Organizzatore di Rieti2021 – dico grazie a European Athetics per averci dato ancora fiducia, come fatto in sede di assegnazione, e per aver posizionato la manifestazione in un periodo importante e particolarmente bello per il nostro territorio. La macchina organizzativa è rimasta sempre accesa ed è pronta a confezionare quattro giorni di livello. Continueremo a lavorare, come fatto nell’ultimo anno e nei periodi precedenti, per un Rieti 2021 di alto profilo, coinvolgente e divertente. Rieti aspetta l’atletica europea e non vede l’ora di scendere in pista, anche per mettersi alle spalle la grande emergenza dalla quale solo adesso ci stiamo man mano liberando”.