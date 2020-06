La Fitav si prepara per tornare a gareggiare Linee guida in aggiornamento, a breve le competizioni ufficiali

Con la firma da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ha sul nuovo DPCM per l’Emergenza Covid-19, è prevista anche la ripartenza delle manifestazioni sportive di interesse nazionale (tra queste sono comprese anche le gare regionali e le gare societarie purché autorizzate dalla Federazione) ed Internazionale, che potranno riprendere rigorosamente senza pubblico e nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio da Coronavirus.

Si potrà quindi tornare in pedana per le gare e, per affrontare al meglio questa Fase tre, la Fitav sta ultimando la revisione delle proprie Linee Guida già divulgate all’inizio del mese di maggio per regolamentare la ripresa degli allenamenti. Nel documento revisionato saranno contenute, tra le altre, anche le linee guida per poter riaprire in tutta sicurezza i punti di ristoro, le armerie e gli altri servizi presenti negli impianti delle nostre Associazioni Sportive Dilettantistiche.