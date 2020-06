Rugby World Cup 2021: rinviato il torneo di qualificazione La Federazione Mondiale lavora per stabilire le nuove date

Alla luce delle dinamiche e della situazione contingente legate alla pandemia globale da COVID-19 il torneo di qualificazione Rugby Europe per la Rugby World Cup 2021 femminile non avrà luogo a settembre come originariamente previsto.

Un gruppo di lavoro formato da World Rugby, Rugby Europe e dalle Federazioni partecipanti, tra cui la Federazione Italiana Rugby, considererà le possibili alternative. Un annuncio in merito alla riprogrammazione del torneo verrà definito successivamente.