Pallavolo, continuano i corsi online La Federazione non si ferma e continua il processo di formazione dei tecnici

Continua l’impegno da parte della Federazione Italiana Pallavolo nell’organizzazione di corsi rivolti ai tecnici e di iniziative per le migliaia di società operanti sul territorio nazionale.

Dopo “Crescere Insieme” ora l’attenzione volge all’aggiornamento nazionale per i tecnici di secondo e terzo grado che come ormai da prassi verrà gestito in modalità webinar. Ad aprire la serie di appuntamenti formativi sarà il tecnico Massimo Barbolini domenica 14 giugno dalle ore 19 alle 21.

Il settore formazione per questo importante occasione di confronto, che si terrà in un lungo periodo che va da giugno a settembre, ha coinvolto numerosi tecnici di caratura mondiale che metteranno così la loro esperienza al servizio di tutti.

Tra gli altri, si annovera la presenza dei due commissari tecnici delle Nazionali Maggiori Davide Mazzanti e Gianlorenzo Blengini, e quella di alcuni tecnici del settore giovanile come Massimo Bellano, Marco Mencarelli e Luca Pieragnoli.