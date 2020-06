Nuoto, Barelli:"1500 società hanno problemi enormi" Il presidente Federale teme il 40% di introiti in meno, una pessima notizia per il movimento

"Viviamo una situazione di grande difficoltà. Le nostre 1500 società hanno problemi enormi”. A lanciare per l’ennesima volta l’allarme è il numero uno della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli. “Ad oggi non ci sono sollievi da questo punto di vista. Sono molto più che preoccupato. Sono 5 milioni gli italiani che vanno con una certa costanza in piscina, sono 1 milione e 200mila i partecipanti alle attività delle nostre società affiliate, il giro dell'attività agonistica è di oltre 200mila tesserati. Stiamo parlando dunque di numeri importanti”.

La preoccupazione di Barelli è quella di perdere in maniera definitiva tanti utenti che aiutano le società a sopravvivere. “Prevedo che nel corso di quest'anno ci sarà un 40% di minori introiti, questo farà sì che molte società andranno in profondo rosso e molti impianti chiuderanno". Una pessima notizia per l’intero movimento.