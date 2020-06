Fipav, domani la Consulta Nazionale I temi: la ripartenza e l'utilizzo delle palestre scolastiche per l'attività pallavolistica

Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Pietro Bruno Cattaneo, ha convocato per domani, 16 giugno alle ore 10, una Consulta Nazionale alla quale parteciperanno tutti i presidenti dei Comitati Regionali. Due i principali temi di attualità che saranno trattati: la ripartenza e l'utilizzo delle palestre scolastiche per l'attività pallavolistica. Un appuntamento importantissimo per programmare quella che sarà l’attività futura.

La Pallavolo è uno degli sport maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria legata al covid-19 e la Federazione, dopo l’intervento finanziario per aiutare i club, ora ha il compito di indicare quali saranno i prossimi passi per evitare di disperdere quanto di buono hanno fatto in questi anni le varie società.