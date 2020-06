Pallamano, sorteggiati i gruppi di qualificazione ad Euro 2022 Italia con Norvegia, Bielorussia e Lettonia. I primi match a Novembre

E’ andato in scena a Vienna il sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia. La composizione degli otto gironi da quattro squadre ciascuno che metteranno in palio i 20 pass per la fase finale, ha stabilito che l’Italia del Commissario Tecnico Trillini incontrerà sulla sua strada i vice campioni del mondo della Norvegia, la Bielorussia e la Lettonia.

Gruppo molto complicato anche se la formula garantisce il passaggio del turno alle prime due classificate di ogni raggruppamento, oltre che alle quattro migliori terze. Sono già qualificate alla fase finale la Spagna campione d’Europa, la Croazia e i due paesi organizzatori Ungheria e Slovacchia.

Gli azzurri faranno il proprio esordio a novembre contro la Bielorussia in trasferta e contro la Norvegia nel primo match casalingo. A marzo 2021 doppio confronto ravvicinato con la Lettonia, per poi chiudere tra aprile e maggio in casa contro i bielorussi e in trasferta sul campo degli scandinavi.

La fase finale degli EHF EURO andrà in scena dal 13 al 30 gennaio 2022 nelle città slovacche di Kosice e Bratislava, e in quelle ungheresi di Szeged, Debrecen e Budapest.

Ecco la composizione dei gironi all’esito del sorteggio:

Gruppo 1: Francia, Serbia, Belgio, Grecia

Gruppo 2: Germania, Austria, Bosnia Herzegovina, Estonia

Gruppo 3: Repubblica Ceca, Russia, Ucraina, Faroer

Gruppo 4: Islanda, Portogallo, Lituania, Israele

Gruppo 5: Slovenia, Olanda, Polonia, Turchia

Gruppo 6: Norvegia, Bielorussia, Lettonia, ITALIA

Gruppo 7: Danimarca, Nord Macedonia, Svizzera, Finlandia

Gruppo 8: Svezia, Montenegro, Romania, Kosovo