Il 23 giugno si festeggia l'Olympic day Cade la ricorrenza della fondazione del CIO, tante iniziative in programma

Il mondo dello sport si prepara a celebrare l’Olympic Day. Il 23 giugno verrà festeggiata, come da tradizione, la ricorrenza della fondazione del Comitato Olimpico Internazionale, fondato nel 1894. Il CIO, attraverso Olympic Channel e i propri canali social, ha mutuato dalla fervida attività sviluppata proprie su queste piattaforme - negli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 - una formula originale per connettere gli stakeholder e gli appassionati, unendoli grazie alla straordinaria capacità aggregante degli atleti, la forza trainante e l’elemento nevralgico dell’universo a cinque cerchi.

Saranno loro a dominare la scena attraverso l’esperienza degli allenamenti casalinghi, con il clou previsto proprio per il 23 giugno in diretta (alle 11) sul canale ufficiale @olympics Instagram e la possibilità per ogni Comitato Olimpico di personalizzare l'attività sulla propria pagina, apprezzando successivamente la raccolta dei training realizzati in tutto il mondo. Tra i 23 atleti che hanno contribuito alla realizzazione del video che sarà lanciato alla vigilia della celebrazione su Olympic Channel c’è anche Valentina Marchei (pattinaggio di figura), membro del Comitato Direttivo della Commissione Atleti del CONI. Il promo farà da preludio allo spettacolo finale, per un'inedita e indimenticabile esperienza universale nel segno dello sport che non si ferma: #StayHealthy, #StayStrong e #StayActive.