Beach Volley, Nazionali pronte a tornare in raduno Dopo l'aggiornamento del protocollo sanitario si torna a lavorare sulla sabbia

Continua il lavoro delle Nazionali Seniore azzurre, che dopo l’aggiornamento del protocollo per la ripresa delle attività di allenamento, si ritrovano di nuovo sulla sabbia per portare avanti la preparazione in vista dei primi impegni.

Il Tecnico Federale Fabrizio Magi convoca dal 22 al 27 giugno le atlete della Squadra Nazionale Femminile Seniores: Arianna Barboni, Dalila Varrassi, Claudia Scampoli, Chiara They e Margherita Bianchin. Stesso discorso vale per il Tecnico Federale Terenzio Feroleto, che dopo aver finito i primi giorni di preparazione che si concluderanno sabato 20 giugno, convoca le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth per il periodo che va dal 22 al 30 giugno.

Per quanto riguarda invece la Nazionale Seniore Maschile, i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, riprenderanno gli allenamenti sotto gli occhi del Tecnico Federale Matteo Varnier, da lunedì 22 giugno fino a venerdì 3 luglio. Gli atleti dell'Aeronautica Militare si ritroveranno sulla sabbia dopo un precedente ritiro conclusosi venerdì 12 giugno.