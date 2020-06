Tennis, da lunedì i campionati tricolori A Todi si ricomincia a giocare. E' la prima manifestazione agonistica dopo il covid-19

L’attesa è giunta agli sgoccioli. Da lunedì mattina alle 10:00 si torna in campo anche in Italia. Il primo torneo di tennis post covid-19 sarà il campionato tricolore. Manifestazione che torna dopo 16 anni d’assenza e lo fa a Todi. Si parte lunedì. Due sono i tabelloni. Quello maschile è composto da 32 giocatori con la casella della prima testa di serie occupata da Lorenzo Sonego. Ci saranno anche Federico Gaio, Thomas Fabbiano, Lorenzo Giustino e Roberto Marcora, atleti tra cui dovrebbe uscire il vincitore almeno seguendo la classifica. Ma tante potrebbero essere le incognite. Occhi puntati anche su qualche giovane, uno su tutti Lorenzo Musetti, che dopo aver vinto nel 2019 l’Australian Open Juniores è insieme a Jannik Sinner il talento più atteso per il futuro del tennis italiano. A Todi l’altoatesino non ci sarà, per questo toccherà a Musetti potare alto il nome della nuova generazione.

A livello femminile la prima testa di serie sarà Jasmine Paolini, numero 95 della classifiche WTA. A contenderle il titolo spiccano i nomi di Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto. Attenzione alle giovanissime Matilde Paoletti, Eleonora Alvisi e Melania Delai.