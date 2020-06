Scherma, dal 25 giugno tornano gli assalti L'aggiornamento del Protocollo Federale dovrà essere valutato dalle Regioni

Il Protocollo Federale è stato aggiornato e dal 25 giugno si tornerà alla normalità anche nelle sale da scherma, sempre dopo l’ok di ogni Regione che dovrà giudicare il rischio legato alla situazione epidemiologica.

"A far data dal giorno 25 giugno - si legge nel Protocollo federale - dopo apposito provvedimento da parte delle Regioni o Province autonome che autorizzi pienamente anche la pratica degli sport di contatto a seguito di “preventivo accertamento della compatibilità delle suddette attività l’andamento della situazione epidemiologica” del territorio, sarà libera per tutti gli atleti, agonisti e non, la pratica dello sport della scherma nella sua interezza inclusi gli assalti e gli esercizi a coppie".

Il provvedimento non riguarda solo gli atleti d’interesse Nazionale ma anche l’attività di base. Dunque c’è il tanto atteso via libera per tornare a salire in pedana e sfidare l’avversario.