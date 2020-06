Atletica, Giomi:"Ripartenza valore psicologico fondamentale" Prime gare per gli azzurri tra Bergamo e Formia: da Tamberi a Luminosa Bogliolo

E’ il week end della ripartenza per l’atletica italiana. Da Bergamo a Formia è tornato l’agonismo, tra i protagonisti anche Gianmarco Tamberi che ha saltato 2,25 all’esordio stagionale. Oppure l’11.94 di Luminosa Bogliolo sui 100 metri che per altro è stata la prima azzurra a tornare in gara in questi test di allenamento certificati. Ma i risultati in questo momento contano poco, quel che più conta era tornare a competere dopo un lunghissimo periodo.

“L’atletica ha perso 40 milioni di euro in lockdown, ma è immediatamente corsa ai ripari, investendo su società di base e tecnologia - le parole del presidente federale su Radio1 –“.

L’emergenza ha costretto a stilare u nuovo calendario con tante gare Nazionali che saranno importanti per gli atleti. “Abbiamo ridisegnato la stagione agonistica creando obiettivi importanti per il movimento. La ripartenza ha un valore psicologico ed economico fondamentale”.