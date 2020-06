Coni, il 2 luglio il Consiglio Nazionale Appuntamento presso il Foto Italico

Dopo una lunga serie di videoconferenze per fronteggiare l'emergenza coronavirus, il Coni torna finalmente a riunirsi giovedì 2 luglio alle 15:30 presso il Foro ITalico di Roma. Andrà in scena il 275° Consiglio Nazionale per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione del 25 febbraio 2020; 2) Comunicazioni del Presidente

3) Attività FSN-DSA-EPS

4) Affari Amministrativi - Bilancio

5) Varie

L'accesso al Salone d'Onore, garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni governative chiamate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, non sarà consentito ai non aventi diritto a partecipare al Consiglio Nazionale.