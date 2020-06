Canottaggio, dal 25 giugno via libera alle barche multiple Liberalizzati gli allenamenti in gruppo, la normalità è sempre più vicina

I canottieri possono tirare un sospiro di sollievo. Oltre alla grande possibilità di poter gareggiare nel prossimo autunno, in questi giorni è arrivata un’altra splendida notizia. La Segreteria Federale ha diramato il cosiddetto "Protocollo Società di Canottaggio", approvato dal Consiglio federale lo scorso 20 giugno.

“In relazione alle disposizioni normative, del DPCM dell’11 giugno 2020, il Protocollo entrerà in vigore dal 25 giugno prossimo con la possibilità di potersi allenare in imbarcazioni multiple”. Questo significa che gli atleti potranno riprendere a remare in gruppo sulle barche di competenza dopo un lungo periodo in cui era permesso allenarsi da soli.