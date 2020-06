Nuoto, la squadra di fondo è in raduno Collegiale fino al 4 luglio per Bruni e Bridi

Prosegue il lavoro a Piombino in conformità alle vigenti disposizioni legislative che hanno consentito la ripresa degli allenamenti individuali degli atleti di interesse nazionale. Le azzurre Rachele Bruni (Esercito / Aurelia Nuoto) e Arianna Bridi (Esercito / Trento Nuoto), sono state convocate per l'allenamento collegiale a Piombino, presso Poggio all’Agnello e Marina di Salivoli. Un lungo collegiale fino al 4 luglio per recuperare il tempo perso dopo la sosta forzata per il covid-19. A seguire gli allenamenti in mare e piscina lo staff composto dal coordinatore tecnico e logistico Stefano Rubaudo, dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, dal biomeccanico Roberto Bardassarre e dalla fisioterapista Federica Dionisi.