Pallamano, primo ritiro post-covid per gli azzurri La Nazionale torna a radunarsi dopo 165 dalla fine del girone di qualificazione a Benevento

A 165 giorni dall’ultimo impegno, la Nazionale maschile torna in stage. Lo farà ritrovandosi dal 26 giugno prossimo e per due settimane, fino al successivo 10 luglio, in Abruzzo. Le città coinvolte, infatti, saranno Montesilvano col PalaSenna per la prima settimana e Chieti col Pala Santa Filomena per chiudere il raduno.

A lavorare sul campo saranno due gruppi per un totale di 30 atleti: 12 appartenenti al gruppo dei seniores, agli ordini del DT Riccardo Trillini, e 18 per la selezione U20 guidata da Giuseppe Tedesco.

Primo stage dopo lo stop reso necessario dall’emergenza sanitaria Covid-19, quella in terra abruzzese sarà un’opportunità preziosa per lo staff tecnico azzurro di tornare a rivedere all’opera le squadre, anche e soprattutto in vista degli impegni internazionali del prossimo inverno. A novembre, infatti, la Nazionale senior debutterà contro Bielorussia e Norvegia nelle qualificazioni agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia, mentre resta in calendario per gennaio 2021 la partecipazione dell’U20 ai Campionati Europei di categoria.

Azzurri e azzurrini si ritroveranno al PalaSenna di Montesilvano il prossimo 26 giugno e qui proseguiranno con gli allenamenti fino al successivo 3 luglio, data del trasferimento a Chieti e al Pala Santa Filomena.

L’elenco degli atleti senior convocati:

PORTIERI: Ebner Domenico (PO – 1994)

ALI: Dapiran Gianluca (AS – 1994), Arcieri Stefano (AS – 1998), D’Antino Nicolò (AS – 1999), Bortoli Thomas (AD – 2002)

TERZINI & CENTRALI: Bulzamini Davide (TS – 1995), Moretti Alessio (TS – 1994), Stabellini Riccardo (TS – 1994), Pereira Allan Luis (TS – 1989), Savini Giacomo (CE – 1998), Marrochi Pablo (CE – 1994)

PIVOT: Parisini Andrea (PI – 1994)

L’elenco degli atleti U20 convocati:

PORTIERI: Colleluori Andrea (PO – 2000), Pavani Giovanni (PO – 2000), Riva Niccolò (PO – 2002)

ALI: Nardin Giovanni (AS – 2000), Pasini Filippo (AS – 2000), Bronzo Umberto (AD – 2000), Prantner Leo (AD – 2001)

TERZINI & CENTRALI: Mengon Marco (CE – 2000), Mengon Simone (TSCE – 2000), Possamai Massimiliano (CE – 2001), Glisic Dragan (TS – 2001), Notarangelo Davide (TS – 2000), Prantner Max (TD – 2000), Hrovatin Giacomo (CE – 2003), Pugliese Davide (TD – 2001)

PIVOT: Sciorsci Gianpaolo (PI – 2000), Martini Oliver (PI – 2001), Aldini Enrico (PI – 2002)

STAFF TECNICO SENIOR: Riccardo Trillini (DT), Jurgen Prantner (tecnico), Riccardo Carbonaro (performance)

STAFF TECNICO U20: Giuseppe Tedesco (tecnico), Luigi Malavasi (portieri), Paolo Gabrielli (performance)

STAFF MEDICO SENIOR: Giorgio Princi, Vincenzo Silvestri

STAFF MEDICO U20: Dario Fioravanti, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca