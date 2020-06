Coni, la gioia di Malagò:"Risultato di grande prestigio" Il presidente ha commentato l'assegnazione della terza tappa di Coppa del Mondo 2021 a Sabaudia

L’assegnazione a Sabaudia della terza prova di Coppa del Mondo di Canottaggio 2021 è una grande vittoria internazionale per lo sport italiano. Aver ottenuto la tappa, cosa per nulla scontata, ha reso felice il Coni. L'assegnazione è stata festeggiata e commentata dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

“La grande capacità organizzativa e tecnica del complesso remiero di Sabaudia ancora una volta ha ottenuto giudizi lusinghieri della Federazione Internazionale di Canottaggio – ha precisato Malagò - L’assegnazione, nel giugno 2021, di una importante tappa di Coppa del mondo è un risultato di grande prestigio. È senza dubbio il meritato riconoscimento di un grande lavoro sinergico svolto dalle amministrazioni di Regione e Comune insieme alla Federazione Italiana e al CONI. Questa prova sarà uno degli ultimi test in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo che si svolgeranno poche settimane dopo. Sono certo che tutti i partecipanti quindi daranno il massimo alimentando così l’interesse per questa competizione. Uno sguardo particolare sarà rivolto alle atlete e agli atleti azzurri che avranno, sono certo, uno stimolo in più per dare il massimo in vista dell’appuntamento olimpico”.