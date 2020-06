Tiro con l'arco, a luglio i primi raduni delle Nazionali Previsti due raduni per le giovanili, il ritorno alla normalità è sempre più vicino

Il ritorno alla normalità per il tiro con l’arco è sempre più vicina. Dopo la ripartenza delle gare sui vari territori regionali, prevista per luglio, ora è il momento di tornare sulla linea di tiro anche per gli azzurrini. La Nazionale Giovanile sarà infatti in raduno a Rovereto in due momenti separati, dal 9 al 12 luglio e dal 16 al 19 dello stesso mese.

I due gruppi risultano scremati quindi meno numerosi rispetto al solito, una scelta che è stata fatta per rispondere a tutte le disposizioni igieniche e sanitarie della Provincia autonoma di Trento. Ripartire è importante, ma la salute degli arcieri e dello staff della Nazionale viene prima di tutto, così a Rovereto ci saranno meno atleti del solito per ogni raduno in modo che tutte le attività si possano svolgere in totale sicurezza.

La Nazionale Giovanile tornerà a lavorare, quindi, ma all’orizzonte non ci sono gare, la World Archery ha infatti deciso di rimandare le competizioni internazionali anche a livello giovanile.

I CONVOCATI PER IL RADUNO DEL 9-12 LUGLIO – Il primo raduno della Nazionale Giovanile è previsto da giovedì 9 a domenica 12 luglio a Rovereto. Tredici in totale gli azzurrini convocati che torneranno al lavoro sotto l’occhio attento del Responsabile Tecnico Stefano Carrer, dei tecnici Fabio Olivieri e Giovanni Falzoni, e dello psicologo Manolo Cattari. Nell’arco olimpico maschile sono stati convocati Matteo Balsamo (Arcieri Di Artemide), Francesco Gregori (Arco Club Riccione), Simone Guerra (Compagnia Arcieri Vicenza), Niccolò Lovo (Arcieri Del Cedro) e Federico Fabrizzi (Arcieri Montalcino). Nel ricurvo femminile le convocate sono Sara Noceti (Arcieri Tigullio), Giulia Kanitz (Arcieri Curtis Vadi), Aiko Rolando (Fiamme Oro), Giulia Rossi (Arcieri Thyrus), Ginevra Landi (Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Beatrice Prandini (Arcieri Bosco Delle Querce) e Alessia D’Errico (Arcieri Torrevecchia).

I CONVOCATI PER IL SECONDO RADUNO – Il secondo raduno di Rovereto, previsto da giovedì 16 a domenica 19 luglio, vedrà al lavoro anche i compound. Cambierà la squadra dei tecnici, oltre al Responsabile di settore Stefano Carrer, ci saranno infatti Ilario Di Buò, che seguirà i ragazzi del ricurvo e Mariaraffaella Motta, che lavorerà con i compound. Prsente anche in questa seconda sessione di lavoro lo psicologo Manolo Cattari. A Rovereto ci saranno nell’arco olimpico maschile Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo), Francesco Poerio Piterà (Arcieri "club Lido"), Simone Dezani (Arcieri Delle Alpi), Marco Zaghis (Arcieri Franchi), Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere), Alessandro Baiardelli (Arcieri Thyrus), Mattia Ruffino Sancataldo (Citta' Di Opera Asd Sezione Arcieri) e Francescho Zaghis (Arcieri Franchi).

Nel compound maschile chiamata per Antonio Brunello (Kappa Kosmos Rovereto) e Valentino De Angeli (Arcieri Di Rotaio), al femminile la convocazione è per Elisa Roner (Kappa Kosmos Rovereto) Elisa Bazzichetto (Arcieri del Torresin), Paola Natale (Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo), Martina Serafini (Arco Club Tolmezzo) e Andrea Nicole Moccia (Arcieri Del Torresin).