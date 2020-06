Scherma, Scarso agli spadisti:"Ambasciatori della ripresa" Il presidente federale ha fatto visita al gruppo guidato dal CT Sandro Cuomo

Continuano le visite del Presidente della Federazione Italiana Scherma alle Nazionali in raduno presso i centri di allenamento. Questa volta Scarso ha fatto visita agli spadisti che sono in ritiro al Centro di Preparazione Olimpica CONI "Bruno Zauli" di Formia guidati dal napoletano Sandro Cuomo, Commissario Tecnico della squadra.

"Voi siete gli ambasciatori della ripresa della scherma in Italia. Il vostro allenamento collegiale è simbolo di ripartenza. Bisogna guardare avanti, rimboccarsi le maniche e puntare in alto verso gli obiettivi prefissati, nel solco della grande tradizione della Federazione Italiana Scherma".

Il calendario internazionale non è ancora stato comunicato visto che il virus è ancora molto presente in diverse part del mondo. Certamente non sarà un normale calendario, quindi bisognerà programmare bene l’attività Nazionale per arrivare al momento della ripresa già pronti per non sbagliare l’avvicinamento all’obiettivo più importante: le Olimpiadi di Tokyo tra poco più di un anno.