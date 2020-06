Scherma, domani il Consiglio Federale Tanti i motivi di discussione per la ripresa dell’attività

L’emergenza sanitaria ha stravolto i piani delle varie Federazioni. Molte sono andate in difficoltà, altre hanno gestito bene la situazione come è capitato a quella guidata dal presidente Giorgio Scarso. La Federscherma, che ha ripreso da un paio di settimane anche i raduni con gli atleti seniores che fanno parte della Nazionale, continua a lavorare anche dal punto di vista burocratico con un’altra importante seduta del Consiglio Federale che andrà in scena sabato 27 come comunicato attraverso il sito ufficiale.

“E' convocata per questo sabato 27 giugno l'ennesima seduta del Consiglio federale. L'incontro ufficiale tra i rappresentanti eletti dal mondo della scherma si svolgerà ancora con la modalità della videoconferenza e vedrà affrontare un corposo ordine del giorno.

La seduta sarà utile per vagliare il bilancio consuntivo 2019 che sarà posto all'attenzione del Consiglio federale per la sua approvazione.

Inoltre, all'ordine del giorno vi saranno diversi punti inerenti la stagione agonistica "di transizione" 2020-2021, con le disposizioni per l'attività agonistica, le proposte in merito ai criteri di determinazione del ranking sia per la nuova stagione che quelli per l'elaborazione della classifica finale del Gran Premio Italia 2019-2020.

I consiglieri federali saranno chiamati anche ad esprimersi in merito agli allenamenti giovanili "Azzurrini 2020" e saranno aggiornati circa le proposte dell'IWASF in merito alle qualificazioni ai Giochi Paralimpici di Tokyo.

Numerosi sono poi i punti inerenti l'area Funzionamento. Tra questi le proposte di aggiornamento al Codice pubblicità degli atleti e diverse iniziative legate alle tematiche della promozione e dell'assistenza allo studio”.