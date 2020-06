Canottaggio, confermati i Campionati Europei under 23 Dopo l’incertezza, la federazione Internazionale ha ufficializzato la manifestazione di Duisburg

Un comunicato della Federazione Internazionale Canottaggio ha finalmente risolto ogni dubbio sullo svolgimento dei Campionati Europei under 23 a Duisburg.

“Un focolaio di contagio da coronavirus in un impianto di lavorazione della carne in Germania, ampiamente riportato dai media, ha fatto sì che il governo tedesco annunciasse, il 17 giugno 2020, che i principali eventi sarebbero stati vietati in Germania fino alla fine di ottobre, ad eccezione di quelli in cui fossero stati implementati il contact tracing e la conformità con le normative igieniche. A seguito di questo annuncio, il Comitato Organizzatore di Duisburg ha confermato, con le autorità governative, che il Piano di protezione dalle infezioni degli eventi messo in atto (http://www.duisburg2020.com/#news) per i Campionati Europei di canottaggio Under 23 del 2020 è conforme alle normative e l'evento può essere ospitato, come programmato, dal 5 al 6 settembre 2020”.