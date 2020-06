Atletica, cambia ancora il calendario della Diamond League Saltano gli appuntamenti di Parigi ed Eugene, confermato il Golden Gala di Roma il 17 settembre

Non c’è pace per lo sport mondiale. L’emergenza sanitaria globale costringe le organizzazioni sportive a dover cambiare continuamente il calendario come accaduto in questi giorni nella Wanda Diamond League.

Gli organizzatori del principale circuito di meeting internazionali hanno reso noto che non andranno in scena la tappa di Parigi, inizialmente rinviata al 6 settembre, e quella del Prefontaine Classic di Eugene, negli Stati Uniti.. Novità anche per la tappa britannica di Gateshead che non compare più in calendario il 16 agosto ma il 12 settembre in attesa delle disposizioni governative.

La Diamond League 2020, quest’anno senza il tradizionale format che mette in palio punti per la finale, è stata lanciata dagli Impossible Games di Oslo e proseguirà il 9 luglio con un altro evento-esibizione, gli Inspiration Games di Zurigo, per dare appuntamento poi all’Herculis di Montecarlo il 14 agosto.

Confermatissima invece la data del Golden Gala Pietro Mennea, allo Stadio dei Marmi di Roma, in agenda giovedì 17 settembre. Attualmente la manifestazione è annunciata a porte chiuse ma la Federazione e le varie istituzioni lavorano per permettere la presenza degli spettatori, nel rispetto delle norme, in uno degli appuntamenti più attesi.