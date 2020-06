Pallamano, azzurri in ritiro fino al 10 luglio Trillini:”Il primo obiettivo è ritrovarsi e pensare come una squadra”

Dopo il clamoroso e inatteso flop del girone di qualificazione di Benevento, andato in scena a Gennaio, e la lunga sosta per l’emergenza sanitaria globale, torna a radunarsi la Nazionale Seniores maschile di Pallamano insieme alla formazione under 20. Il raduno è iniziato venerdì sera al Pala Senna di Montesilvano, gli azzurri resteranno fino al 10 luglio in Abruzzo spostandosi poi a Chieti. A guidare il gruppo, diviso in due parti, ci sono il Direttore Tecnico Riccardo Trillini e i tecnici Jurgen Prantner e Giuseppe Tedesco.

“È stato emozionante tornare in campo” ha raccontato Trillini al sito ufficiale della Federazione. “È mancata, sì, la Pallamano, ma sono mancate anche la sensazione di gruppo e di far parte di una squadra. Questo è il primo obiettivo del raduno: ritrovarsi e pensare come una squadra. Fino ad ora avevamo dato ai ragazzi dei programmi di preparazione fisica per lavorare sulla off-season, ma ora vogliamo dare la sensazione di squadra. Questa prima settimana a Montesilvano sarà di adattamento tecnico: gradualità nel fare i passaggi e nel riprendere confidenza con il pallone. L’altra parte è la preparazione fisica, alla quale sarà data grande priorità in questi giorni, con l’aiuto di Riccardo Carbonaro e Paolo Gabrielli dell’Area Performance che effettueranno test e conosceranno i giocatori a livello individuale per poterli poi seguire in questi mesi che ci separano dalle competizioni europee. Nella seconda settimana a Chieti daremo più spazio alla Pallamano giocata vera e propria. Spirito? Ho ritrovato i ragazzi vogliosi. Dal punto di vista fisico hanno lavorato tutti individualmente e si sono presentati tonici. Questo è un bel segnale che testimonia il loro senso di responsabilità sportivo”.