Federazione Italiana Pallavolo, approvato il bilancio Fatte scelte importanti in vista della prossima stagione

La Federvolley si è riunita per il Consiglio Federale e ha approvato il bilancio consuntivo 2019 che, per il terzo anno consecutivo evidenzia un risultato positivo, che acquista ancora maggiore valore, se si considerano le numerose attività svolte nel 2019, tra le quali, oltre al World Tour di Roma, spiccano i due tornei di qualificazione Olimpica di Catania e Bari, coronati dal doppio pass per Tokyo, ottenuto dalle due nazionali azzurre seniores, oltre quello ottenuto dalla coppia Lupo-Nicolai nel Beach Volley.

Da non dimenticare poi gli straordinari risultati ottenuti in ambito giovanile, coronati da successi e medaglie in tutte le competizioni iridate.

ATTIVITÀ GIOVANILE - Sono stati deliberati i programmi e le attività delle nazionali giovanile azzurre U17 femminile, U18 maschile, U19 femminile, U20 maschile, tutte impegnate in questa stagione nei Campionati Europei di categoria. Le selezioni azzurre inizieranno i collegiali nei primi giorni del mese di luglio in varie località italiane.

CLUB ITALIA FEMMINILE - Il Consiglio Federale ha deliberato l’attività per la prossima stagione del Club Italia femminile indoor, che sarà impegnato nel campionato di A2.

CLUB ITALIA BEACH MASCHILE - Il Consiglio Federale ha confermato l’attività del Club Italia maschile di beach volley che avrà sempre sede al Centro di Preparazione Olimpica di Formia.

Un Club Italia che potrà contare su atleti di prospettiva internazionale nel medio e lungo termine. Dell’organico farà sicuramente parte Gianluca Dal Corso, ex azzurrino del Club Italia indoor che ha deciso di sposare il progetto federale e dedicarsi alla disciplina sulla sabbia.

COMMISSIONE IMPIANTI - È stata deliberata la costituzione di una apposita commissione che possa essere di supporto alla Federazione e all’intero movimento in materia di impiantistica sportiva. L’organismo, costituito da professionisti, fornirà anche assistenza sugli adempimenti necessari per le richieste di accesso ai finanziamenti dell’ICS, oltre a consulenze per le singole manifestazioni indoor e all’aperto.

TESSERAMENTO - È stato dato il via allo studio e alla realizzazione di un progetto che possa migliorare complessivamente tutto il servizio “tesseramento” per garantire una maggiore fruibilità agli utenti.

UFFICIALI DI GARA e SNOW VOLLEY - È stato confermato il dott. Luigi Roccatto quale Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara e sono state approvate le regole di gioco per la disciplina dello Snow Volley.