Pallamano, qualificazioni Mondiali: l'8 luglio il sorteggio Il torneo iridato femminile andrà in scena in Spagna nel 2021. L'Italia sogna il colpaccio

La Nazionale femminile di Pallamano dovrà attendere le 15:00 di mercoledì otto luglio per scoprire quali saranno le sue contendenti ad un posto ai Mondiali in Spagna programmati per il 2021. La European Handball Federation ha stabilito che le azzurre partiranno dall’urna che indica la seconda fascia insieme a Ucraina, Svizzera, Islanda e Portogallo.

Il sorteggio stabilirà quali saranno i cinque gironi: due da quattro squadre e tre da cinque. Otterranno il passaggio del turno le vincenti di ogni raggruppamento e la migliore seconda dei cinque raggruppamenti. Il passaggio del primo turno permetterà di disputare i Play-Off, decisivi per centrare la qualificazione ai Mondiali.

La composizione delle urne per il sorteggio della prima fase:

Urna 1: Austria, Bielorussia, Slovacchia, Turchia, Nord Macedonia

Urna 2: Ucraina, ITALIA, Svizzera, Islanda, Portogallo

Urna 3: Lituania, Faroer, Kosovo, Israele, Finlandia

Urna 4: Grecia, Lussemburgo

Il sorteggio avrà inizio alle ore 15:00 e sarà trasmesso in diretta sui canali digitali dell’EHF EURO.