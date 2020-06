Nuoto: il 5 settembre l'Assemblea Elettiva della FIN Barelli, già in carica da 20 anni, potrebbe essere rieletto per un altro quadriennio

Il Consiglio Federale ha deliberato che la XLII Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Nuoto si terrà sabato 5 settembre, a Roma, presso lo Stadio Olimpico. Si voterà per eleggere il nuovo Presidente Federale che dovrebbe essere ancora Paolo Barelli, in carica ormai dal 2020. Le elezioni Federali si svolgono all’inizio di ogni quadriennio e, dopo la pandemia che ha rinviato le Olimpiadi, c’era la possibilità di andare avanti ancora un anno. Ma la fretta di andare alle elezioni è comprensibile per Barelli che vuole anticipare la legge delega sullo sport al cui interno dovrebbero esserci delle norme che non permetterebbe a Deputati o Senatori di avere di rivestire cariche politiche nel mondo dello sport.

Barelli è attualmente senatore di Forza Italia e anticipando le elezioni al 2020 riuscirebbe ad essere eletto nuovamente senza alcun problema. C’è da dire che Barelli è anche il numero uno della Federazione Europea del nuoto e che in questi 20 anni ha raccolto ottimi risultati. Mai prima della sua presidenza l’Italia era riuscita a portare risultati sportivi paragonabili in una disciplina come il nuoto dove adesso siamo tra le potenze mondiali subito dietro ai grandi colossi.