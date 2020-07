Dal Triathlon alla boxe, calendari in continui aggiornamento Poche le certezze, tanti rinvii e cancellazioni. Per le Federazioni troppi problemi da risolvere

Conferme, rinvii e cancellazioni. Continua ad aggiornarsi ogni giorno il calendario delle varie discipline sportive. L’emergenza sanitaria che non ha risparmiato nessun continente, continua a rallentare la ripartenza dello sport agonistico. Dopo l'ultima riunione della ETU, è stata comunicata la cancellazione dei Campionati Europei di Triathlon Medio, Aquathlon e Aquabike di Bled (Slovenia), recentemente posticipati a metà settembre. Confermata invece la data degli Europei di Triathlon olimpico che si svolgeranno a fine agosto in Estonia, a Tartu. Mentre nel pugilato, dove a novembre erano in programma i Mondiali Youth a Kielce in Polonia, si è optato per uno slittamento al mese di aprile, precisamente dal 10 al 24, del 2021.

Tutte queste scelte possono cambiare da un momento all’altro a seconda della situazione legata alla pandemia. Certamente il lavoro delle varie Federazioni è difficilissimo perché bisogna trovare l’accorso con le Nazioni ospitanti, che devono garantire il rispetto di norme molto rigide, e quello con i rappresentati degli atleti che vogliono garanzie sul regolare svolgimento delle varie competizioni.