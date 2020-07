Fidal, formalizzato il pacchetto di aiuti per le società Nel Consiglio Federale approvato anche il bilancio 2019

La Fidal continua a lavorare per favorire la ripresa. Il consiglio direttivo si è riunito per approvare il bilancio 2019 e soprattutto per formalizzare il piano di interventi in favore delle società affiliate che era stato già deliberato lo scorso 27 maggio. “In apertura –si legge nella nota federale-, il presidente federale Alfio Giomi ha voluto accomunare nel ricordo Svein Arne Hansen, il presidente della European Athletics, scomparso la scorsa settimana, e Andrea Matteucci, il 17enne sprinter dell’Atletica Libertas Runners Livorno rimasto vittima di un incidente nella notte tra sabato e domenica. Dal Consiglio, per il tramite del presidente, anche il più classico degli “in bocca la lupo” ad Alex Zanardi, lo straordinario campione paralimpico ricoverato all’ospedale di Siena in seguito allo spaventoso incidente patito il 19 giugno”.

Poi l’attenzione si è spostata sui risultati ottenuti nelle prime uscite dagli atleti azzurri: ottimo il 2.30 di Tamberi nel salto in alto, ora si attende anche Tortu che tornerà a correre i 100 sabato pomeriggio a Rieti quando anche il saltatore in alto sarà in pedana per disputare un’altra gara. Il bilancio consuntivo 2019, è stato chiuso con un avanzo d’amministrazione pari ad Euro 203.970. Un risultato importante che va a rafforza la struttura patrimoniale della Federazione e libera risorse per le associazioni sportive. Formalizzato il pacchetto di interventi per le attività di base, tra i quali spiccano gli 800.000 Euro inseriti a questo scopo nei bilanci dei Comitati Regionali, la destinazione alle società che gestiscono impianti del 50% dell’avanzo di esercizio 2019 (per circa 100.000 Euro), e la cancellazione della quota di affiliazione 2021, finanziata, tra Centro e Territorio, con l’ulteriore 50% del risultato 2019, il residuo della quota delle Maglie Azzurre, e minori spese (tra queste, quelle che erano previste per le Feste regionali). Significativa la conferma oltre il 50% (esattamente al 52,93%) della quota di autofinanziamento, nonostante un incremento dei contributi pubblici, rispetto all’analoga voce 2018, valutabile intorno al 17%.

Via libera ai criteri di partecipazione ai Campionati del Mondo di corsa in montagna (in programma alle Canarie, sull’isola di Lanzarote, Spagna, il 13 e 14 novembre) e alla Coppa Internazionale Under 18 (Ambleside, GBR, 17 ottobre). Ratificati i primati e le migliori prestazioni italiane del primo trimestre 2020: tra queste, spiccano i record italiani di maratona uomini (il 2h07:19 realizzato da Eyob Faniel a Siviglia, il 23 febbraio), e il 21,59 del peso indoor centrato da Leonardo Fabbri (Stoccolma, 11 febbraio).