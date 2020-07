Volley, le Nazionali giovanili pronte a tornare in palestra Dalla prossima settimana cominceranno i raduni delle varie selezioni

Tra poco meno di una settimana prenderà il via ufficialmente la stagione delle Nazionali Giovanili che in questa annata, fino ad ora fortemente condizionata dalla pandemia del Covid-19, saranno impegnate nei Campionati Europei di categoria al momento calendarizzati in un periodo che va dalla fine di agosto alla metà di ottobre. Quattro le squadre che giocheranno i Tornei Continentali: Under 17 e Under 19 Femminili; Under 18 e Under 20 Maschili.

Il protocollo di ripresa delle attività prevede che, in via precauzionale, tutti i componenti degli staff e atlete e atleti convocati prima del raggiungimento della sede del ritiro dovranno essere sottoposti al test sierologico per la ricerca di anticorpi del Covid-19 (IgM, IgG), il cui risultato verrà prontamente esaminato dallo staff sanitario federale. Successivamente tutti coloro che saranno in ritiro verranno costantemente monitorati con test periodici.

Per ciò che riguarda, invece, l’attività sportiva durante i ritiri, le squadre si atterranno alle linee guida del protocollo federale (ultima versione resa nota in data 13 giugno) e che è in costante aggiornamento tenendo conto delle disposizioni delle autorità governative nazionali.

Nazionale Under 17 Femminile

Le azzurrine del Tecnico Federale Marco Mencarelli si ritroveranno al Centro Pavesi di Milano mercoledì 8 per un primo collegiale che si concluderà sabato 25 luglio. La rassegna continentale è in programma dal 1 al 9 ottobre in Montenegro. Le convocate: Giulia Orlandi, Greta Catania, Giulia Polesello, Sara Bellia, Manuela Ribechi (Volleyro’ Casal de’ Pazzi); Viola Passaro (Fusion Team Volley); Letizia Badini (Futura Volley Giovani); Emma Barbero (River Volley Piacenza); Benedetta Marcon, Anna Piovesan (Pallavolo Strà VE); Benedetta Salviato (Agil Volley Novara); Matilde Munarini, Alice Trampus (San Donà Pool Volley Piave); Nausica Acciarri (Azzurra Volley S.Casciano); Islam Gannar (Promoball Maclodio); Giulia Ituma (Pol. San Filippo Neri); Marina Giacomello (Imoco Conegliano); Dominika Giuliani (US Pro Victoria Monza).

Nazionale Under 19 Femminile

L’attività della Nazionale Under 19 prenderà il via un paio di giorni prima rispetto alla Nazionale Pre-juniores. Le ragazze allenate da Massimo Bellano lavoreranno sempre al Centro Federale Pavesi di Milano da lunedì 6 fino al 20 luglio. I Campionati Europei si disputeranno dal 22 al 30 agosto in Bosnia ed Erzegovina e Croazia.

Queste le atlete convocate: Gaia Guiducci, Emma Graziani, Linda Nwakalor, Claudia Consoli, Beatrice Gardini, Stella Nervini, Anna Adelusi, Bintu Diop, Martina Armini (Volleyrò Casal dè Pazzi); Sofia Monza (UYBA Volley Busto Arsizio); Anna Pelloia, Giulia Marconato, Loveth Omoruyi, Emma Cagnin, Giorgia Frosini (Imoco Volley Conegliano); Maria Teresa Bassi (Promoball Maclodio); Alessia Bolzonetti (Agil Volley Novara); Silvia Sormani (Futura Volley Busto Arsizio).

Nazionale Under 18 Maschile

I ragazzi di Vincenzo Fanizza si ritroveranno a Lecce dal 6 luglio al 6 agosto per preparare al meglio l’Europeo di categoria in programma a Marsicovetere (PZ) e Lecce dal 4 al 13 settembre.

Questa la lista degli atleti convocati: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante, Edoardo Cunial (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Stefano Dell’Osso (Trentino Volley); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli, Lorenzo Ricci Maccarini (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

Nazionale Under 20 Maschile

Il 6 luglio è il giorno della partenza anche per la Nazionale Under 20 Maschile che agli ordini di Angiolino Frigoni lavorerà a Boario Terme (BS) fino al 23 luglio. Gli azzurrini disputeranno gli Europei dal 26 settembre al 4 ottobre in Repubblica Ceca.

Questi i ragazzi convocati: Paolo Porro, Federico Crosato, Marco Vittorio Ceolin (Volley Treviso); Leonardo Ferrato, Tommaso Guzzo, Andrea Schiro, Mattia Gottardo (Pallavolo Padova); Leonardo Di Marco, Damiano Catania (Lupi S. Croce), Tommaso Stefani (Porto Robur Consar Ravenna); Alessandro Gianotti, Lorenzo Teja (Diavoli Rosa Brugherio); Rok Jeroncic (Coselli Trieste); Federico Compagnoni (Power Volley Milano); Alessandro Michieletto, Giulio Magalini (Trentino Volley); Tommaso Rinaldi (Modena Volley), Nicola Cianciotta (Materdomini Castellana).