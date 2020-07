Calcio in lutto: addio a Rizza, ex Nocerina e Juve Stabia Il calciatore si è spento all'età di 33 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Rizza. L'ex calciatore, tra le altre, di Nocerina e Juve Stabia, si è spento all'età di 33 anni. A inizio giugno aveva avuto un'emorragia cerebrale in seguito alla quale si era anche risvegliato dal coma. Ma le sue condizioni sono improvvisamente precipitate, causandone il decesso. La Juve Stabia, club dove ha giocato nella stagione 2007/2008, lo ha ricordato con un post sui social. «Giuseppe Rizza non ce l’ha fatta e la S.S. Juve Stabia, commossa ed affranta, ne piange la scomparsa. Un ragazzo solare, sorridente, un professionista esemplare: così vogliamo ricordare Giuseppe, che ha disputato in totale 32 partite con la maglia gialloblù. La S.S. Juve Stabia chiederà alla Lega di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Rizza in occasione della gara interna di venerdì contro l’Entella». Cordoglio anche da parte della Nocerina. «Il presidente, il direttivo, i dirigenti, l’area tecnica ed i tesserati, porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Rizza. Riposa in Santa Pace Giuseppe. Sarai sempre e per sempre un molosso».