Rugby, i consigli per la ripresa del "contatto" Il Comitato Regionale ha pubblicato il protocollo di sicurezza dopo le ultime novità

Il Comitato Campania con una nota attraverso il proprio sito ufficiale, firmata dal presidente Fabrizio Senatore e dal tecnico regionale Francesco Galgani, ha comunicato il nuono protocollo per la ripresa dell’attività dopo il tanto atteso ok per fare contatto.

A seguito della pubblicazione del protocollo di sicurezza anti-diffusione contagio per gli sport da contatto previste nelle singole discipline, di concerto con la struttura tecnica regionale e in base al protocollo FIR del 1/7/2020 redatto in conformità a quanto disposto dal DPCM 11/06/2020 art. 1 lett. G), si raccomanda:

Sviluppare un gioco basato sulla velocità e sul far avanzare il pallone con passaggi;

Il contatto non è vietato, ma è preferibile evitarlo, producendo un gioco più veloce e in continuità;

Utilizzare un’opposizione attiva per sviluppare il gioco dei passaggi e per i più grandi il gioco sullo spazio (2vs1, 3vs1, ecc)

Sviluppare il gioco del Touch e Flag, maggiormente fruibile anche dai neofiti adulti

Assoluto divieto di organizzare partite amichevoli;

Procedere ad una progressiva rieducazione al contatto in 4/5 settimane.

Per quanto riguarda il protocollo di sicurezza, si rinvia a quanto disposto dalla Regione Campania.

La struttura tecnica regionale è a disposizione per fornire ogni supporto necessario per gestire al meglio questa fase di ripartenza.