Boxe: per Junior e Youth allenamenti per preparare i ritiri Sono 50 gli azzurrini che si allenano seguendo le indicazioni dei tecnici federali

Sono cinquanta gli atleti azzurri (26 Junior e 24 Youth) impegnati in allenamenti a distanza propedeutici alla ripartenza dei ritiri collegiali. Gli atleti in questione sono stati selezionati dallo staff tecnico delle Nazionali in stretta collaborazione con i tecnici delle società di appartenenza degli atleti.

Di seguito la relazione del DT Giulio Coletta:

"Dopo il primo collegamento effettuato il giorno 26 giugno si sono bissati il giorno 3 luglio i video allenamenti congiunti delle squadre Junior e Youth, che collegati online con il centro federale di Assisi dove si trova in ritiro la squadra elite, hanno svolto l'allenamento insieme con la Squadra Olimpica.

L'ottima iniziativa coordinata dallo Staff della Nazionale con i Tecnici Kalambay ed Agnuzzi da Assisi ed i tecnici responsabili delle giovanili Cappai e Stifani ed il tecnico federale Alota che ha gestito tutto il collegamento ha visto una grande partecipazione degli Atleti ed anche dei Tecnici Societari.

Un’ottima iniziativa di crescita apprezzata coralmente da tutti i partecipanti, Atleti e Tecnici, in entrambe le sessioni di allenamento si è svolta una seduta di mobilità e riscaldamento tenuta dal Preparatore Atletico Tiziano Bartocci a cui è seguita un allenamento prettamente tecnico tenuto dal Direttore Tecnico delle Squadre Maschili Giulio Coletta.

Alla fine dell’allenamento il sempre grande Roberto Cammarelle ha lodato i ragazzi per la grande passione ed impegno che hanno messo nello svolgere il buon lavoro".