Pallamano, continua il collegiale degli azzurri Seconda settimana di lavoro per la selezione Nazionale che da Montesilvano si è spostata a Chieti

Continua il ritiro delle Nazionali azzurre Seniores e Under 20 maschile al Pala Santa Filomena di Chieti. Collegiale che va avanti dal 26 giugno. Chiusa la prima settimana a Montesilvano, dove la squadra ha portato avanti assieme all’Area Performance un lavoro più fisico, in questi ultimi giorni nella città teatina la squadra ha ripreso in mano il pallone in maniera più incisiva per concentrarsi su sedute tattiche e su situazioni di gioco più specifiche.

Il collegiale prevede doppie sedute quotidiane con una suddivisione dei 29 atleti convocati in due differenti gruppi sotto la guida dello staff tecnico coordinato da Riccardo Trillini supportato da Luigi Malavasi coi portieri e i tecnici Giuseppe Tedesco e Jurgen Prantner.

“Abbiamo trovato dei giocatori motivatissimi", ha commentato Tedesco al sito ufficiale della federazione. "Dopo la prima settimana in cui abbiamo ripresa confidenza con la palla, non ci saremmo aspettati di potere lavorare già ai ritmi che stiamo avendo qui a Chieti. Ne siamo piacevolmente sorpresi. Abbiamo visto comunque da subito che c’era una disponibilità fisica e mentale dei ragazzi: tutti avevano tutti seguito dei programmi individuali e questo ci ha permesso di arrivare a questi giorni potendo affrontare esercitazioni tattiche. Questi giorni sono preziosi per poterci portare avanti con un tipo di attività che con la Nazionale, causa un calendario che si preannuncia molto fitto, potremo condurre in maniera più limitata durante i prossimi mesi”.

“In passato penso che non si sia mai presentata una situazione del genere, con così tanti mesi senza attività", aggiunge Prantner. "Devo dire che i ragazzi hanno risposto veramente bene e siamo molto contenti. Rispetto agli ultimi impegni di gennaio, abbiamo analizzato le partite giocate a Benevento e già ora ci stiamo concentrando su qualche novità tattica e difensiva. I giovani? Si stanno impegnando molto, hanno grande voglia e credo che non passerà molto prima di vederli impiegati sistematicamente in prima squadra”.

L’obiettivo per ambedue le formazioni azzurre resta puntato sui prossimi impegni internazionali. La senior affronterà Bielorussia e Norvegia a novembre per le gare di esordio nelle qualificazioni agli EHF EURO 2022, mentre a gennaio 2021 gli U20 sono attesi dagli Europei di categoria a Porec (Croazia).

La delegazione azzurra a Chieti:

PORTIERI: Colleluori Andrea (PO – 2000), Pavani Giovanni (PO – 2000), Riva Niccolò (PO – 2002), Albanini Germano (PO - 2003)

ALI: Dapiran Gianluca (AS – 1994), Arcieri Stefano (AS – 1998), D’Antino Nicolò (AD – 1999), Bortoli Thomas (AD – 2002), Nardin Giovanni (AS – 2000), Pasini Filippo (AS – 2000), Bronzo Umberto (AD – 2000), Prantner Leo (AD – 2001)

TERZINI & CENTRALI: Bulzamini Davide (TS – 1995), Moretti Alessio (TS – 1994), Stabellini Riccardo (TS – 1994), Pereira Allan Luis (TS – 1989), Savini Giacomo (CE – 1998), Marrochi Pablo (CE – 1986), Mengon Marco (CE – 2000), Mengon Simone (TSCE – 2000), Possamai Massimiliano (CE – 2001), Glisic Dragan (TS – 2001), Notarangelo Davide (TS – 2000), Prantner Max (TD – 2000), Hrovatin Giacomo (CE – 2003), Pugliese Davide (TD – 2001)

PIVOT: Parisini Andrea (PI – 1994), Sciorsci Gianpaolo (PI – 2000), Martini Oliver (PI – 2001), Aldini Enrico (PI – 2002)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jurgen Prantner (tecnico), Giuseppe Tedesco (tecnico), Luigi Malavasi (portieri)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Vincenzo Silvestri, Dario Fioravanti, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca