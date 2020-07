Volley, Nazionali giovanili in ritiro E’ ricominciata l’attività delle varie selezioni in preparazione ai tornei continentali

E’ ripartita ufficialmente lunedì 6 luglio l’attività delle nazionali azzurre giovanili, impegnate nel primo collegiale di questa stagione, fino ad ora fortemente condizionata dalla pandemia del Covid-19.

Si sono radunate le nazionali under 20 maschile di Angelo Frigoni, l’under 19 femminile di Massimo Bellano e l’under 18 maschile di Vincenzo Fanizza, mentre le azzurrine U17 di Marco Mencarelli saranno al lavoro da mercoledì 8 luglio.

Tutte le quattro selezioni azzurre quest’anno saranno impegnate nei Campionati Europei di categoria. Il protocollo di ripresa delle attività prevede che, in via precauzionale, tutti i componenti degli staff e atlete e atleti convocati prima del raggiungimento della sede del ritiro siano stati sottoposti al test sierologico per la ricerca di anticorpi del Covid-19 (IgM, IgG). Successivamente gli atleti in ritiro verranno costantemente monitorati con test periodici.

Per ciò che riguarda, invece, l’attività sportiva durante i ritiri, le squadre si atterranno alle linee guida dell’ultima versione (25 giugno) del protocollo federale, che è in costante aggiornamento, tenendo conto delle disposizioni delle autorità governative nazionali.