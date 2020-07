Nuoto, Butini:"C'è un alto livello motivazionale" Il Direttore Tecnico ha fatto il punto ad un mese dal ritorno in gara al Sette Colli

Il nuoto attende il ritorno alle gare ufficiali. La data indicata per tornare sul blocchetto di partenza è quella dell’11 agosto quando prenderà il via l’edizione 2020 del Trofeo Sette Colli che in questa stagione sarà valido anche come Campionato Italiano Assoluto. In attesa di vedere gli azzurri in acqua, a un anno dalle Olimpiadi di Tokyo, il Direttore Tecnico Cesare Butini, attraverso il sito federale, ha tracciato il bilancio della ripresa, facendo il punto verso il principale appuntamento agonistico della stagione.

"L’attività natatoria di preparazione, pur confrontandosi con le enormi difficoltà del momento, ha ripreso quasi a pieno regime. Va dato merito che, pur in mancanza di obiettivi internazionali a breve termine, gli atleti stanno affrontando, grazie al supporto dei tecnici, gli allenamenti quotidiani con un alto livello motivazionale. A circa sei settimane dalla riapertura, l’attività di preparazione è ripresa in tutta Italia. Dobbiamo purtroppo lamentare la chiusura ancora di alcune realtà importanti del nostro movimento come Livorno e Busto Arsizio, dove ancora le piscine olimpioniche non hanno ripreso l’attività. Il settore squadre nazionali, oltre al mantenimento dei vari programmi presso i Centri Federali ad Ostia, Verona e Roma, ha attivato attraverso l’organizzazione di raduni presso i centri stessi, un progetto mirato al supporto per gli atleti che avevano difficoltà nello svolgere con regolarità i propri allenamenti (Ostia 24 giugno/2 luglio - 8/18 luglio). Oltre a queste iniziative sono stati organizzati vari raduni; uno dedicato ai velocisti (Cittadella 13/18 luglio) sotto la guida del tecnico federale Claudio Rossetto, dove sono state attivate sinergie con il settore giovanile favorendo la partecipazione agli allenamenti di alcuni atleti della categoria juniores. Un altro sarà svolto a Merano (19 luglio - 1 agosto) e riguarderà il gruppo del tecnico federale Stefano Morini.

Prosegue inoltre la preparazione del gruppo che fa riferimento al tecnico federale Fabrizio Antonelli che, dopo un periodo trascorso a Poggio all’Agnello, è attualmente in raduno a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti; gli stessi partiranno la prossima settima per un periodo di preparazione in altura a Livigno dove ci sarà una breve concomitanza con il gruppo del Centro Federale di Verona guidato dal tecnico federale Matteo Giunta. La FIN, con l’intento di dare motivazioni tecnico agonistiche all’intero movimento, ha indetto due manifestazioni una giovanile a carattere regionale, dalla quale verrà comunque stilata una classifica nazionale la cui organizzazione è affidata ai Comitati Regionali e una indirizzata al settore assoluto. Quest’ultima, in calendario dal 11 al 13 agosto a Roma accorperà la 57^ edizione del Trofeo Sette Colli e l’edizione 2020 dei Campionati Assoluti Italiani.

La manifestazione, alla quale parteciperanno atleti stranieri, sarà disputata a serie e rappresenterà un’ottima occasione per finalizzare la preparazione. Sarà inoltre il modo migliore per terminare il percorso tecnico dell’attuale stagione e ripartire con il giusto entusiasmo per una stagione densa di impegni internazionali dove i Giochi Olimpici di Tokyo che rappresentano l’obiettivo tecnico principale".