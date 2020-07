Tennis, dal 23 i Campionati Italiani di Seconda Categoria La competizione si terrà a Cagliari, montepremi di 8 mila euro nel singolare e di 2000 nel doppio

Sono in programma dal 23 luglio al primo agosto i Campionati Italiani maschili di Seconda categoria sui campi del Tennis Club Cagliari, dove ad inizio marzo si era svolto, rigorosamente a porte chiuse l’incontro di Coppa Davis tra Italia e Korea del Sud. Ai campionati sono ammessi i giocatori di cittadinanza italiana in possesso di tessera agonistica per il tennis valida per l’anno in corso e classificati in seconda categoria. Potranno inoltre partecipare i semifinalisti della gara di singolare dl campionato di terza categoria maschili qualora venga disputato.

Sono previste le gare di singolare maschile e di doppio maschile. Le iscrizioni al singolare dovranno essere effettuate entro il 15 luglio 2020 esclusivamente online attraverso il Portale Unico delle Competizioni presente sul sito federale. Le iscrizioni al doppio dovranno essere effettuate direttamente al giudice arbitro presso il circolo organizzatore entro le ore 12 del 25 luglio 2020. Il torneo prevede un primo tabellone di qualificazione per giocatori classificati 2.8/2.7/2.6 seguito da un tabellone finale con i giocatori di classifica 2.5 e superiore.

Tutti gli incontri del singolare fino a quarti di finale si disputeranno al meglio di due set su tre con il match tie break a 10 punti al posto del terzo set. Nel doppio si giocherà sempre il match tie break a 10 punti al posto del terzo set. Il montepremi per la gara di singolare è di 8mila euro (2mila al vincitore, 1.200 al finalista, 640 euro ai semifinalisti, 400 euro ai perdenti nei quarti, 240 a perdenti negli ottavi. Il montepremi della gara di doppio maschile è di 2mila euro (900 euro alla coppia vincitrice, 500 alla coppia finalista, 300 euro alle coppie semifinaliste).