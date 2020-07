Italrugby, terminato il ritiro di Parma Gli azzurri sono tornati a radunarsi dopo l'interruzione del 6 Nazioni per l'emergenza sanitaria

L’Italrugby è arrivata alla fine del ritiro alla Cittadella del rugby di Parma. Un primo raduno importante quello post covid che ha dato tanti spunti su cui riflettere al neo tecnico Franco Smith impegnato nel dare una vera e propria identità alla sua squadra.

A fare un bilancio sul primo incontro post-covid è stato il capitano degli azzurri Luca Bigi. “Incontrare nuovamente i compagni di squadra e vivere l’atmosfera Azzurra è bellissimo. Ritrovarci dopo il periodo di lockdown è stata una bella sensazione. Ci sono nuovi volti, giocatori giovani che hanno portato energia e che mostrano voglia di emergere. Sin da lunedì ci siamo messi subito a lavorare duramente focalizzati sui nostri obiettivi. Sono stati giorni importanti: ritrovare il campo anche con l’Italia, riprendere da dove ci eravamo lasciati e continuare a costruire il nostro futuro”.

“Considerato il periodo che abbiamo avuto di inattività – prosegue il capitano azzurro – siamo consapevoli che dobbiamo sfruttare questo tempo a disposizione e farci trovare sempre pronti. Durante il lockdown il confronto a distanza, anche con i nuovi componenti dello staff, è stato sempre vivo in modo da cercare di poter ripartire al meglio. E’ stato un periodo in cui abbiamo cercato recuperare da alcuni infortuni precedenti ma soprattutto abbiamo potuto riflettere sui primi mesi di attività sotto la guida del nuovo staff cercando di migliorare in vista del futuro”.