Pallamano, terminato il raduno della Nazionale Il presidente Pasquale Loria in visita agli azzurri:"Finalmente si torna a giocare"

E’ terminato il raduno delle Nazionali Seniore e Under 20 di pallamano tra Montesilvano e Chieti. Un lungo periodo utilissimo per riprendere confidenza con ritmi di allenamenti importanti dopo la lunga sosta a causa dell’emergenza sanitaria.

La Nazionale Seniores sta preparando le prime gare ufficiali dell’anno che arriveranno a quando sono in programma le sfide con la Bielorussia e i vice-campioni mondiali della Norvegia nelle qualificazioni agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia. Prima della fine del raduno la squadra ha ricevuto la visita del Presidente Federale, Pasquale Loria che ha parlato con il sito ufficiale della federazione. “Finalmente si torna a giocare a Pallamano. Qui in Abruzzo – ha commentato il massimo dirigente – le nostre Nazionali hanno lavorato per ricreare ambiente e condizioni fisiche ideali in vista degli importanti impegni internazionali. Nelle prossime settimane sempre qui a Chieti si radunerà anche l’Italia U18, anch’essa, al pari dell’U20, attesa dai Campionati Europei di categoria a inizio anno per due eventi assolutamente prioritari per la nostra Federazione. L’Abruzzo si è confermata sede perfetta per portare avanti questo tipo di lavoro, grazie soprattutto a condizioni ambientali e di impiantistica molto favorevoli al nostro sport”.