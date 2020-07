Sciabola, le lame "maraging" da settembre 2021 Novità per i materiali tecnici obbligatori

La FIE lo scorso 10 luglio ha ufficializzato il rinvio al mese di settembre 2021 dell'entrata in vigore dell'utilizzo, tra i materiali tecnici obbligatori, della lama in acciaio "maraging" anche per la pratica della sciabola.

Alla luce di ciò, l'applicazione del Comunicato tecnico della Federazione Italiana Scherma, è rinviata alla stagione agonistica 2021-2022. Resta inteso che, qualora un atleta avesse già provveduto a dotarsi delle lame di sciabola in acciaio maraging, potrà comunque utilizzarle già a partire dalla stagione 2020-2021, sia in ambito nazionale che internazionale.