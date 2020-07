Tiro con l'Arco: cancellata la Hyundai World Cup 2020 Il presidente Erdener:"Il benessere degli atleti è la nostra priorità"

La World Archery ha annunciato la cancellazione della Hyundai World Cup 2020. La decisione è arrivata all’unanimità dal consiglio di amministrazione della Federazione Internazionale dopo una lunga serie di consultazioni. Ciò significa che nessuna competizione mondiale o continentale all'aperto si svolgerà fino alla prossima stagione. La stessa World Archery riconoscerà invece gli eventi per le classifiche mondiali che si svolgeranno dal primo settembre in poi.



Ugur Erdener, presidente del World Archery, ha dichiarato: “Gli atleti sono stati al centro del nostro lavoro per tornare alle competizioni internazionali. Il loro benessere è la nostra priorità assoluta e mentre sappiamo che gli eventi possono essere tenuti in sicurezza, le restrizioni in corso significano che troppi sarebbero esclusi da ogni singolo torneo a livello mondiale. Ora incoraggeremo l'organizzazione progressivo di piccoli eventi internazionali come parte di una campagna per far ripartire le competizioni di tiro con l'arco in modo che, entro la prossima stagione, il calendario possa tornare alla normalità. I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato al processo di consultazione, al nostro comitato esecutivo, ai partner commerciali, ai media e agli organizzatori di tornei per la loro comprensione e il loro supporto mentre guidiamo il nostro sport in questi tempi difficili"