FIGH, rinnovata una partnership molto importante Il presidente Loria:"Questo accordo assume maggiore importanza visto il momento delicato"

Un binomio ormai consolidato. FIGH e la Gerflor Italia vanno avanti nella preziosa partnership giunta al suo terzo anno di vita. Già organica alla EHF (European Handball Federation) e alla IHF (International Handball Federation), Gerflor Italia ha legato il suo prestigioso brand alla nuova Governance della Federazione fin da primo anno del mandato del Presidente Pasquale Loria. Legittima la soddisfazione del massimo dirigente che, a nome dell’intero Consiglio Federale, ha voluto personalmente ringraziare l’azienda e l’A.D. di Gerflor Italia, Paolo Guanzani. “È con enorme piacere che ufficializziamo il rinnovo della partnerhip con Gerflor Italia, un’azienda da sempre legata alla pallamano internazionale. Questo accordo, rinnovato in un momento difficile come quello che l’intero sistema Italia sta vivendo, assume ancora maggiore importanza: testimonia la grande sensibilità dell’azienda, ma anche la grande affidabilità e serietà di questa Federazione".

"È evidente – aggiunge il Presidente FIGH - che l'intesa stia producendo risultati importanti. Sono sempre maggiori le richieste ai nostri uffici di dotarsi di Taraflex® by Gerflor, la superficie sportiva più diffusa e performante al mondo. Sono certo che questa partnership, curata anche in quest’occasione dal vice-segretario Daniele Sonego, al netto delle difficoltà contingenti che stiamo vivendo, porterà sempre maggior benefici al movimento”.

Legato sia da motivi professionali che personali al mondo della pallamano, l’A.D. di Gerflor Italia, Paolo Guanzani, rinforza il concetto già espresso dal Presidente federale. “È con piacere che abbiamo rinnovato la partnership con la FIGH anche perché abbiamo avuto un preciso riscontro di quanto la pallamano stia crescendo in Italia in questi ultimi anni. Questo sport – dice - merita anche in Italia un ampio riscontro di pubblico come già accade in Europa e nel resto del Mondo dove la pallamano, grazie alle prerogative di potenza, precisione e visione di gioco, è seguita da milioni di persone".

"Sotto quest’aspetto - aggiunge ancora - consideriamo l’attuale Governance della FIGH un interlocutore attento con la chiara volontà di sviluppare in modo sempre più professionale la diffusione di questo straordinario e affascinante sport. Nessuno sottovaluta le difficoltà che l’intero paese sta vivendo in questa delicatissima fase post lockdown e l’opportunità di potersi avvalere di uno strumento come il Taraflex® by Gerflor, garantito e ampiamente testato, rappresenta tanto per noi produttori quanto per gli sportivi che ne usufruiscono un’importante e imprescindibile garanzia”.