Sport e Salute, webinar per i collaboratori sportivi Mercoledì 22 luglio dalle 9:50 tra i temi: gestione amministrativa, fiscale e previdenziale

Come scelgo la società sportiva con cui collaborare? Quali sono le modalità con cui devo essere pagato? Quali sono i requisiti minimi di un contratto di collaborazione sportiva?

Questi alcuni dei temi che, in collaborazione con la Scuola dello Sport di Sport e Salute, verranno affrontati nel webinar “Gestione amministrativa, fiscale e previdenziale per l'attività dei Collaboratori Sportivi” in programma per il prossimo 22 luglio 2020, alle ore 9:50.

Il webinar, dal taglio operativo, nasce per rispondere nell’immediato alle esigenze dei Collaboratori Sportivi emerse nella recente survey sulla ripresa delle attività successiva all’emergenza Covid-19 e sarà condotto dal dott. Marco Perciballi, dottore commercialista, e dall’avvocato Giancarlo Guarino, entrambi esperti in ambito sportivo.

Il webinar sarà organizzato in due parti:

Saluti istituzionali – avv. Vito Cozzoli, Presidente e AD di Sport e Salute

Parte 1

L’ordinamento sportivo in Italia

I requisiti qualificanti per accedere alla fiscalità di vantaggio prevista per lo sport dilettantistico

Le collaborazioni Sportive Dilettantistiche – normativa e sua evoluzione – ambito di applicazione e modalità

L’evoluzione dell’art. 67 del TUIR

Quali sono le collaborazioni riconosciute dagli Organismi Affilianti

Come scelgo la società/associazione, cosa devo verificare

Come deve essere il contratto e/o lettera d’incarico

Come devo essere pagato

Come deve essere la ricevuta e/o richiesta del compenso

Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19 (distanziamento fisico, mascherine, ecc.)

Parte 2

Sessione di Q&A in cui i partecipanti potranno porre domande, dubbi e richiedere approfondimenti su tematiche specifiche.