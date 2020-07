Pallanuoto: Settebello in campo contro un avversario speciale La squadra di Campagna si sdoppia per l'amichevole di questo pomeriggio, il 29 sfida da amarcord

Dopo il lungo collegiale il Settebello finalmente tornerà in acqua per disputare una partita contro il Settebello. Non è un lapsus ma pura realtà, perché la squadra di Sandro Campagna si dividerà in due per giocare altrettanti match andando a scavare anche nelle squadre del passato.

La prima amichevole, con l’innesto di alcuni giocatori dell’Ortigia, chiuderà questo lungo periodo di lavoro a Siracusa. Un doppio spettacolo che comincerà questo pomeriggio alle 17.30 nello specchio d'acqua antistante il Circolo Unione al Lido di Sacramento, con il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Circolo Canottieri Ortigia, mentre mercoledì 29 la Nazionale si trasferirà al Centro Federale di Ostia dove andrà in scena la seconda partita che verrà trasmessa alle19.30 in diretta su Rai Sport + HD contro i Campioni del Mondo di Shanghai 2011. Della squadra azzurra fanno parte anche i due campani Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce, fresco di laurea ottenuta proprio nel ritiro di Siracusa grazie alla modalità della teleconferenza.

Di seguito i convocati per la seconda partita tra le due squadre campioni del mondo:

Convocati azzurri: Niccolò Figari, Nicholas Presciutti, Marco Del Lungo e Giacomo Cannella (AN Brescia), Michael Bodegas (Barcelloneta), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Vincenzo Dolce (Sport Management), Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto), Andrea Fondelli, Gonzalo Echenique, Edoardo Di Somma, Stefano Luongo, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Di Fulvio, Alessandro Velotto e Pietro Figlioli (Pro Recco), Luca Marziali (CN Posillipo) ed Eduardo Campopiano (RN Savona).

Convocati Shanghai 2011: Stefano Tempesti e Valentino Gallo (CC Ortigia), Christian Presciutti (AN Brescia), Amaurys Perez (Latina Pallanuoto), Niccolò Gitto (Metanopoli), Maurizio Felugo, Arnaldo Deserti e Giacomo Pastorino (Pro Recco) e Deni Fiorentini (Lugano). Figari, Figlioli e l'indisponibile Matteo Aicardi sono bicampioni mondiali.