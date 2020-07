Fitarco, c’è il contributo per le società Il Consiglio Federale tende la mano agli affiliati dopo l’emergenza sanitaria

Nell’ultima riunione del Consiglio Federale sono stati stanziati dei contributi economici per gli affiliati in un momento molto dedicato per l’intero movimento.

Di seguito la nota federale che annuncia tutte le novità firmata dal presidente Mario Scarzella e dal Segretario Generale Gavino Marcello Tolu.

Abbiamo il piacere di comunicare che il Consiglio Federale, nella riunione del 15 luglio, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, ha deliberato di destinare un contributo economico straordinario a tutte le Società affiliate.

Tali contributi sono stati assegnati in base a criteri oggettivi individuati nei seguenti parametri: impianto società affiliata, sulla base del censimento effettuato nel mese di maggio 2020 con applicativo Eval&Go (con esclusione delle società alle quali è già stato assegnato un contributo CIP per l’attività paralimpica, comprendente un sostegno anche per l’impiantistica)

€ 2.000,00 a ciascuna società con 1 impianto indoor e 1 impianto outdoor ubicati nello stesso complesso e adiacenti, e dotati sia di servizi igienici che di spogliatoi

€ 500,00 a ciascuna società con solo 1 impianto indoor dotato sia di servizi igienici che di spogliatoi

€ 500,00 a ciascuna società con solo 1 impianto outdoor dotato sia di servizi igienici che di spogliatoi

€ 600,00 a ciascuna società con 1 impianto H+F –3D dotato sia di servizi igienici che di spogliatoi

€ 300,00 a ciascuna società con impianti indoor/o outdoor e/o H+F – 3D non dotati di servizi igienici e/o spogliatoi

€ 7,00 per ciascun tesserato risultante nel mese di giugno 2020

€ 200,00 per ciascuna gara annullata causa emergenza Covid-19 nel periodo dal 25 febbraio alla fine del 2020

All’esito dell'elaborazione dei suddetti criteri, il contributo risultante è stato erogato direttamente sul c/c indicato dalle società affiliate.

Con l’occasione ci preme ricordare che l’accensione di un c/c bancario, postale o postepay societario è strumento necessario per ricevere fondi a qualsiasi titolo da parte di Enti Pubblici e/o organismi che operano in regime pubblicistico. Pertanto, nel caso la società non disponga di detto c/c e voglia provvedere alla sua accensione, Vi preghiamo di comunicarlo agli uffici federali, per motivi amministrativo-contabili, con la massima urgenza e comunque non oltre il 30 novembre.

Siamo, inoltre, particolarmente lieti di poter ufficialmente comunicare che per l’anno 2021 il ritesseramento e la riaffiliazione di tesserati e società del 2020 saranno in automatico resi gratuiti.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e che tale supporto possa sostenere lo sforzo profuso dalle nostre Società, porgiamo un caloroso saluto.