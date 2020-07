Canottaggio, Europei U23 blindati A sei settimane dall'evento non c'è ancora l'ok per i tifosi

Lo sport, ancora per un po’ di tempo, non sarà più quello di prima. Alcune conferme arrivano dalla Germania dove il 5 e 6 settembre, precisamente a Duisburg, andranno in scena i Campionati europei Under 23 di canottaggio. A poco più di un mese dall’avvio, il messaggio che arriva dagli organizzatori è chiaro: “Nessuno è autorizzato ad accedere alle tribune e in generale alla location del Campionato Europeo”.

Manifestazione blindata anche se, a sei settimane dall’evento, c’è la speranza di allentare queste restrizioni per permettere a qualche appassionato, a parenti e ad amici di poter sostenere questi giovani atleti. Intanto la Federazione Italiana non ha ancora comunicato quali e quanti saranno gli azzurri a partire per Duisburg. Le prove di selezione si terranno Pusiano il 10 agosto.