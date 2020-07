Canottaggio, revisione dei sistemi di qualificazione La Pandemia ha costretto a riprogrammare le qualificazioni, per l'Europa appuntamento a Varese

La FISA, la federazione internazionale di canottaggio, ha comunicato che l'evoluzione della situazione dovuta alla pandemia di Covid-19 ha comportato una revisione necessaria delle rimanenti opportunità di qualificazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, posticipati al 2021, nonché dei relativi sistemi di qualificazione.

Per quanto riguarda l’Europa, è stato confermato che la Regata Europea di Qualificazione Olimpica e Paralimpica, originariamente prevista per aprile 2020, si svolgerà a Varese dal 5 al 7 aprile 2021, mentre è in discussione la possibilità di svolgere un training camp pre-regata.

La Regata Finale di Qualificazione Olimpica, inizialmente prevista per maggio 2020, si disputerà, invece, a Lucerna (Svizzera) dal 16 al 18 maggio 2021.