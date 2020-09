Scherma, collegiale a Tirrenia per gli atleti paralimpici Il presidente Scarso:"I ragazzi della squadra paralimpica esempio da seguire"

Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, ha fatto visita alla squadra paralimpica. Gli atleti, guidati dai Commissari tecnici Simone Vanni, Francesco Martinelli e Marco Ciari, sono impegnati al Centro di Preparazione olimpica CONI di Tirrenia nell'allenamento collegiale. Si tratta del primo allenamento della Nazionale azzurra dopo la pausa estiva.

"Eppure si lavora per farsi trovare pronti - commenta il Presidente federale, Giorgio Scarso -. Il mondo della scherma italiana deve prendere ad esempio la grande professionalità e l'impegno dei nostri atleti. Così come hanno già fatto gli azzurri delle nazionali olimpiche, anche i ragazzi e le ragazze della Nazionale paralimpica stanno affrontando allenamenti collegiali senza avere impegni agonistici di rilievo nel breve periodo. Ciò è emblematico e deve essere preso ad esempio di tutto il nostro movimento che sta vivendo uno dei periodi più complessi. Proprio i ragazzi della Nazionale paralimpica devono rappresentare per ognuno di noi dei riferimenti da seguire, perché da sempre sono stati capaci di farsi guidare dalla passione per la scherma e dalla grande forza di volontà, superando ogni tipo di difficoltà. Siamo sempre più orgogliosi - continua Scarso - di poter vantare uomini e donne straordinari, prima ancora che atleti, nelle fila delle nostre Nazionali. Sono convinto che seguendo il loro esempio, tutta la scherma italiana potrà superare ogni avversità e difficoltà, tornando nuovamente ad una routine fatta di allenamenti, gare, successi ed emozioni".