Benevento Calcio, appuntamento in edicola con il "Roma" Domani, in edicola, copia gratuita del supplemento dedicato ai giallorossi

Appuntamento in edicola per i tifosi giallorossi. Domani, sabato 3 ottobre, con il “Roma”, sarà distribuita gratuitamente una copia del supplemento dedicato al Benevento. Tutta da leggere l'intervista esclusiva di Giovanni Gaudiano al portiere della strega, Lorenzo Montipò, così come i focus “Appunti in girallorosso. Benevento gioco e cuore”, a firma di Lorenzo Gaudiano; “Assalto al Bologna. Pippo contro Sinisa”, di Marco Boscia; “La rivincita. Una partita speciale per Inzaghi” di Salvatore Caiazza; “Profili. Gianluca Lapadula, l'attaccante dei due mondi” di Domenico Sepe. Il “Roma” raddoppia, il prezzo resta lo stesso: quotidiano e rivista patinata a soli 1,20 euro.