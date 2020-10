Pallanuoto, rinviato l'inizio del campionato di serie A1 Lo spettro del Covid-19 blocca i tornei, Barelli:"Tutto rinviato in accordo con le società"

Le positività al Covid-19 di alcuni impotanti atleti di varie squadre che formano il roster del campionato di serie A1 di pallanuoto, il presidente Paolo Barelli ha comunicato di aver deciso di rinviare l'inziio del torneo.

“Considerata l’applicazione delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedono tra l’altro l'isolamento dei contagiati e la quarantena delle persone che vi sono state a stretto contatto, abbiamo deciso in accordo con le società di rinviare l’inizio dei campionati”.

"Nel contempo la Federazione Italiana Nuoto" come specificato sul proprio sito internet, "si riserva di operare ulteriori valutazioni, coinvolgendo anche le istituzioni preposte, per individuare, se necessario, e condividere ulteriori formule di svolgimento dei tornei che ne garantiscano la continuità e la regolarità nel pieno rispetto delle normative a tutela della salute".