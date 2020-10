Canottaggio, Abbagnale sarà ancora il presidente federale L'olimpionico è l'unico candidato per la guida della Federazione

Dopo la chiusura delle candidature, e al termine del controllo da parte della "Commissione Verifica Candidature" alle cariche centrali elettive, riunitasi lo scorso 6 ottobre per esaminare la regolarità delle candidature presentate alla prossima Assemblea Ordinaria Elettiva del 14 e 15 ottobre 2020, la Segreteria federale ha proceduto all’ufficializzazione di tutte quelle risultate regolari.

Dalle candidature pervenute, e visibili in allegato, emerge che alla carica di Presidente Federale risulta pervenuta solo quella di Giuseppe Abbagnale, presidente uscente, e lo stesso è avvenuto per il Consigliere in Quota Tecnici che registra, come unica candidatura, quella di Roberto Romanini, consigliere uscente. Alla Carica di Consigliere in Quota Società vi sono, invece, 16 candidati: 13 uomini (Michelangelo Crispi, Dario Crozzoli, Massimiliano D’Ambrosi, Lorenzo D’Arrigo, Giuseppe Di Capua, Antonio Giuntini, Mario Luigi Italiano, Luciano Magistri, Antonio Giuseppe Prezioso, Fabrizio Quaglino, Fabrizio Santangelo, Alessio Sartori, Andrea Vitale) e 3 donne (Federica Matteoli, Luciana Reale, Rossella Scola). Alla carica di Consigliere in Quota Atleti le candidature presentate sono sei: 3 donne (Sara Bertolasi, Laura Milani, Gaia Palma) e 3 uomini (Marco Di Costanzo, Pierpaolo Frattini, Simone Martini). Alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti vi sono due candidature: Alberto Belgeri, Sergio Rossi.